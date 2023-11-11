Пограничники подняли флаг Украины на Харьковщине на границе с рф, видео

Бойцы "Стальной границы" подняли флаг Украины в приграничном населенном пункте Тополи.

Источник фото: iprosvita

На Харьковщине в пограничном населенном пункте Тополи бойцы "Стальной границы" подняли сине-желтый флаг, как символ независимости и власти Украины в районе, расположенном вблизи границы с россией, находящейся в серой зоне.

По информации пограничной службы, воины подчиненного ей подразделения "Стальная граница" отправились в населенный пункт Тополя, который находится в пограничной области. Там они высадили украинский флаг, обозначив свой акт видеозаписью.

"Напоминаем врагу, кто является хозяевами на нашей земле", - отметили в Государственной пограничной службе Украины.

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