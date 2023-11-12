При плановых отключениях света более половины украинцев будут с интернетом, — заверили в Минцифры

Более половины украинцев будут подключены к интернету, если отключения будут продолжаться до 24 часов.

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Более половины украинцев будут подключены к интернету во время плановых отключений света. Об этом рассказал директор Департамента по развитию фиксированного интернета Юрий Мацик в эфире телемарафона.

«При веерных отключениях света более половины потребителей останутся подключенными к интернету», - сказал Мацик.

Он пояснил, что это распространяется на ситуации, если отключения будут продолжаться до 24 часов, если больше – до 72 часов дотянуть могут максимум 37% пользователей, и то при условии, что они дома будут иметь собственное питание.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко рассказал, ждать ли в этом году длительных отключений света.

Также стало известно, будут ли в ноябре применяться графики отключения света.

Добавим, что оккупантам будет труднее устроить блекаут в Украине этой зимой.

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