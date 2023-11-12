Оккупанты попали в библиотеку Гончара в Херсоне: фото последствий

В Херсоне российские оккупанты обстрелами нанесли серьезные разрушения областной библиотеке. Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Одно из попаданий террористов при обстреле – по областной библиотеке имени Гончара.
По данным властей, в здании существенные разрушения, а также возник пожар.
Спасатели более полутора часов укротили пламя.
Раненых и погибших из-за этого попадания нет.
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