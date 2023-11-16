В Украину с визитом прибыл новоназначенный глава МИД Великобритании Дэвид Камерон: видео

В Украину прибыл новый министр иностранных дел Великобритании.

Скриншот из видео

Новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон совершил свой первый рабочий визит на новой должности в Украину.

О прибытии в Киев сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Первый рабочий визит на новой должности Дэвид Камерон, государственный секретарь по иностранным делам, делам Содружества наций и развитию Великобритании, совершил в Украину.

Хорошая встреча. Оружие для фронта, усиление ПВО, защита наших людей и критической инфраструктуры. Благодарен Британии за поддержку!», – написал Зеленский.

Как мы рассказывали, новым главой МИД Великобритании стал бывший премьер Дэвид Кэмерон.

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