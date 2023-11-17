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САП выведут из структуры Офиса Генпрокурора и реорганизуют в отдельный орган прокуратуры, - Комитет рекомендовал проект

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В зоопарке Киева большая стая розовых фламинго перебралась в новый дом, фото

23:21, 17 ноября 2023
Для розовых фламинго также подготовили специальное меню.
В зоопарке Киева большая стая розовых фламинго перебралась в новый дом, фото
Скриншот из видео
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В КиевЗоо крупнейшая среди украинских зоопарков стая розовых фламинго с наступлением холодов перебралась в уютный и теплый зимний дом.

Как рассказали в КП «Киевский зоопарк», с сегодняшнего дня два десятка пернатых будут купаться в собственном бассейне, будут прогуливаться по пляжу среди вечнозеленых кустов и экзотических деревьев. Для розовых фламинго также подготовили специальное меню: мясо-рыбный фарш, рачки дафнии, гамарус, молотые листья одуванчика и салата, мука зерновых и витаминно-минеральные добавки.

Наблюдать за сезонным отдыхом фламинго можно в помещении Зимнего птичника нижнего парка КиевЗоо:

в понедельник – с 12:00 до 15:00;

со вторника по воскресенье – с 10:00 до 15:00.

Как мы писали ранее, на Одесщину в нацпарк «Тузловские лиманы» прилетели фламинго, фото.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

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