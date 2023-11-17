Скандал на столичной Оболони: полиция проверяет волонтерский фонд, который подозревают в мошенничестве, видео

Открыто дело против благотворительного фонда, который подозревают в мошенничестве.

Вечером 16 ноября на столичной Оболони произошел конфликт с подозреваемыми в мошенничестве, которые наживались на "помощи" для военных. Правоохранители открыли дело против "благотворительного фонда" по подозрению в мошенничестве, - сообщает полиция Киева.

Уголовное производство начато после выявления конфликта, возникшего в Оболонском районе столицы, по сбору средств для поддержки украинских военных. Полиция вмешалась в ситуацию после распространения видео конфликта в телеграмм-каналах.

После прибытия правоохранителей на место происшествия, конфликт был урегулирован. Пять человек, которые представляли благотворительный фонд, были доставлены в территориальное управление полиции. Полицейские оценили это событие как возможный случай мошенничества.

Сейчас правоохранители проверяют всех лиц, которые представляли фонд, а также документацию, чтобы выяснить обстоятельства этого события в рамках начатого уголовного производства.

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