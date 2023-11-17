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Нацбанк презентовал памятную медаль: кому посвящена, фото

21:34, 17 ноября 2023
Медаль посвящена сержантскому и старшинскому составу ВСУ.
Нацбанк презентовал памятную медаль: кому посвящена, фото
Источник фото: НБУ
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Ко Дню сержанта Вооруженных Сил Украины, который пятый год подряд отмечают в Украине 18 ноября, Глава НБУ Андрей Пышный вместе с Главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным презентовали новую памятную медаль «Сержантский корпус».

Она посвящена сержантскому и старшинскому составу ВСУ и является отмечением их подвига и титанической ежедневной работы по обеспечению боеспособности войск.

На аверсе медали на зеркальном фоне размещен лозунг сержантов и старшин ВСУ «СЛІДУЙ ЗА МНОЮ! РОБИ ЯК Я!», в центре изображено украинского сержанта-лидера, который ведет за собой солдат в бой, вверху – малый Государственный Герб Украины и надпись « Україна», год чеканки 2023, логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (слева от изображения сержанта).

На реверсе медали размещены надписи: «СЕРЖАНТСЬКИЙ КОРПУС ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ», девиз сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины – «ЧЕСТЬ, ВІДДАНІСТЬ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ПРОФЕСІОНАЛІЗМ» (по кругу), в центре на зеркальном фоне изображена символика Сержантского корпуса ВСУ и стилизованный трезуб.

Источник фото: НБУ

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