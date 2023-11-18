Запад Украины засыпает первым снегом: фото и видео

Первый снег встретили жители Львовской и Тернопольской областей.

Фото: Официальная страница Ровенской епархии УПЦ

В ночь на 18 ноября на Западе Украины в некоторых областях выпал снег. Первый снег встретили жители Львовской и Тернопольской областей. В некоторых местах снег сразу растаял, а в некоторых красиво покрыл землю.

В Телеграм-каналах публикуют фото и видео зимних пейзажей.

Фото: Официальная страница Ровенской епархии УПЦ

Во Львовской области на дороги было выпущено более 10 единиц техники. В частности, снег прямо сейчас чистят на Сходницком перевале.

"Этой ночью и утром дороги местного значения очищали 12 единиц техники, применили 72 тонны песчано-соляной смеси. На дорогах государственного значения задействовали 24 единицы техники, применили 96 тонн смеси", - рассказал председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

Также первый снег выпал на Буковине.

Напомним, в ближайшие дни ожидается похолодание. В некоторых регионах температура будет опускаться до -14 градусов. Кроме того, высока вероятность снега во многих областях.

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