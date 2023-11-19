Зима близко: невероятное фото с горы Пип Иван Черногорский

На вершине 9 градусов мороза.

Иллюстративное изображение: freepik.com

Как мы ранее писали, украинский гидрометеорологический центр дал прогноз погоды на воскресенье, 19 ноября.

По прогнозам синоптиков, сегодня облачно с прояснениями.

На горе Поп Иван Черногорский в воскресенье ясно. Стоит штиль, а температура воздуха 9°С мороза.

В Черногорском горном поисково-спасательном посту показали невероятное фото.

Источник фото: facebook.com/chornogora.rescue112

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