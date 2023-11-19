Поскольку дуб имел значительную ценность для города и окружающей среды, его решили вылечить.

Источник фото: facebook.com/vladimir.vetrogradskiy

В Боярке на Киевщине вылечили 260-летний дуб, пострадавший из-за сильного урагана. Внутри дерева, где образовалась пустота, обустроили жилье для птиц и летучих мышей.

Об этом сообщил арборист Владимир Ветроградский.

Дуб пару лет назад пострадал в результате сильного урагана.

«Анатомический порок развилки векового дерева дал активный старт заселению патогенным грибом и прогрессированию скрытой гнили. Достигнув критического предела, часть дерева с легкостью оторвалась от основного ствола, открыв на показ огромную рану», - сообщил арборист.

Поскольку дуб имел значительную ценность для города и окружающей среды, его решили вылечить.

В пустоту огромного размера, которую замазали специальным раствором, встроили комфортабельный жилищный фонд для летучих мышей и мелких птиц.

«Пока дуб будет затягивать огромную рану, он будет пристанищем для тех, кому часто не хватает жилья в нашей стерильной среде жизни. А это на предстоящие 50-60 лет. А также наглядным примером для молодого поколения», — добавил Ветроградский.

Источник фото: facebook.com/vladimir.vetrogradskiy

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