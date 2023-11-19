Минифраструктуры создало штаб помощи украинским водителям, более 10 дней заблокированным на границе с Польшей

Ключевой задачей штаба является обеспечить водителей едой, питьевой водой, медикаментами и горючим.

На границе Украины и Польши был создан штаб помощи украинским водителям. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Ключевой задачей штаба является обеспечить водителей едой, питьевой водой, медикаментами и горючим.

«Его ключевая задача – обеспечить наших людей едой, питьевой водой, медикаментами и горючим. За каждым из трех пунктов пересечения границы закреплен координатор, который собирает нужды и находится в постоянной связи с водителями. Сегодня на границе уже работает инициативная команда, которая имеет 11 тысяч наборов для питания, питьевую воду и необходимые лекарства», – отметил Кубраков

В министерстве напомнили, что украинские водители более 10 дней остаются заблокированными на польской границе. В сторону Ягодина очередь растянулась более чем на 30 километров, Равы-Руськой – более 10 километров, Краковца – более 16 километров.

За каждым из трех пунктов пересечения границы закреплен координатор, который собирает нужды и находится в постоянной связи с водителями. Также круглосуточно работает горячая линия Укртрансбезопасности: +38-(067)-120-04-83.

По словам вице-премьера, на границе уже работает инициативная команда, которая имеет 11 тысяч наборов для питания, питьевую воду и необходимые лекарства.

Дополнительные потребности можно указать через гугл-форму.

Также министерство совместно с профильными ведомствами будет способствовать эвакуации водителей на территорию Украины, если возникнет такая необходимость.

Будет работать штаб, пока граница не будет разблокирована и стабильность движения через пункты пропуска не будет восстановлена.

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