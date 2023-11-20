Реализация права на человеческое достоинство лиц, приговоренных к пожизненному лишению свободы: лекция судей КСУ, видео

Во время лекции судьи сосредоточили внимание на понимании человеческого достоинства в решениях Конституционного Суда Украины и Европейского суда по правам человека.

Судьи Конституционного Суда Украины Виктор Городовенко, Оксана Грищук и Галина Юровская раскрыли в своих выступлениях тему реализации права на человеческое достоинство лиц, приговоренных к пожизненному лишению свободы.

Після проголошення незалежності України скасування смертної кари стало нагальним питанням для держави, бо такий вид покарання був недопустимим для країн, які входили до Ради Європи.

Протокол № 6 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачав заборону смертної кари для країн, які обрали європейський шлях свого розвитку.

У Рішенні Суду від 29 грудня 1999 року йдеться, що «невід’ємне право кожної людини на життя нерозривно поєднано з її правом на людську гідність». У цьому рішенні Суд визнав приписи Кримінального кодексу України (ККУ), які визначали застосування смертної кари, неконституційними. У зв’язку з цим у 2000 році законодавець уніс зміни до ККУ, якими вилучив такий вид покарання, як смертна кара. Наразі найбільш суворим видом кримінального покарання є довічне позбавлення волі.

Судді під час лекції зосередили увагу на розумінні людської гідності в рішеннях Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини.

Зокрема, у Рішенні від 22 травня 2018 року № 5-р/2018 Конституційний Суд України наголосив, що «людську гідність необхідно трактувати як право, гарантоване статтею 28 Конституції України, і як конституційну цінність, яка наповнює сенсом людське буття…».

У рішенні КСУ від 16 вересня 2021 року № 6-(ІІ)/2021 у справі про перегляд вироку особі, караній на довічне позбавлення волі, Суд зазначив, що «людина є скарбом Природи, звідки й походять притаманні людині за народженням права і свободи, тобто ті, що природні. Людська гідність як джерело всіх прав і свобод людини та їх основа є однією із засадничих цінностей українського конституційного ладу». У цьому рішенні Суд указав, що особа, карана на довічне позбавлення волі, має право або на призначення більш м’якого покарання, або на умовно-дострокове звільнення. Верховна Рада України вже внесла відповідні зміни до ККУ.

Прослухавши лекцію, слухачі дізнаються:

– які наслідки приєднання України до європейського правопорядку в питанні людських прав;

‒ поняття «людська гідність» у практиці Суду Справедливості Європейського Союзу та низки органів конституційної юрисдикції європейських країн;

‒ на які суб’єкти публічної влади покладений обов’язок держави забезпечувати охорону та захист людської гідності;

– на кого поширюється імператив, який установлює заборону на всі форми нелюдських або таких, що принижують гідність, поводжень або покарань;

– у чому полягає позитивний обов’язок держави в разі призначення судом покарання шляхом позбавлення волі винуватої особи;

‒ яких висновків дійшов Конституційний Суд України, досліджуючи питання можливості застосування до осіб, які відбувають покарання у вигляді довічного позбавлення волі, інститутів умовно-дострокового звільнення від відбування покарання.

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