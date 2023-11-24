В Карпатах уже царит настоящая зима: сильный снегопад и мороз до -9, фото

Спасатели предупреждают о снеге, облачности и тумане.

Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

В Карпатах уже настоящая зима. По состоянию 24 ноября наблюдается сильный мороз. Гору "Поп Иван" замело снегом, сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"На горе "Поп Иван Черногорский" облачно, туман (видимость до 20 м), ветер юго-западный, 10 м/с, температура воздуха -9°С, падает снег", - говорится в сообщении.

Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

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