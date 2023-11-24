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Применение для защиты средств, не соответствующих обстановке посягательства, не опровергает нахождение лица в состоянии необходимой обороны - Верховный Суд

Применение защиты средств, не соответствующих обстановке посягательства, не опровергает пребывания лица в состоянии обороны, а указывает на превышение пределов необходимой обороны, - Верховный Суд переквалифицировал действия женщины с ч. 1 ст. 115 УК ст. 118 УК.

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  1. В Украине

Нацбанк презентовал памятную монету «Год Дракона» – что в ней необычного, фото

21:09, 24 ноября 2023
Уже 24 ноября ее вводят в обращение.
Нацбанк презентовал памятную монету «Год Дракона» – что в ней необычного, фото
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Национальный банк презентовал памятную монету «Год Дракона» номиналом в 5 гривен. Уже 24 ноября ее вводят в обращение. Тираж будет составлять 80 тысяч штук в сувенирной упаковке.

Однако монета несколько необычна – с посвящением Вооруженным Силам Украины. Монета будет содержать шеврон ВСУ, как символ отваги и силы наших защитников.

Как выглядит монета:

На реверсе в центре изображен стилизованный символ восточного календаря 2024 года – дракона. Справа на драконе – шеврон Вооруженных Сил Украины.

На аверсе по кругу изображены 12 символов восточного календаря, в центре круга – стилизованные часы со стрелкой, которая указывает на дракона.

Приобрести монету можно с 24 ноября в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Кроме того, постепенно монета будет реализовываться и банками-дистрибьюторами по мере отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

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