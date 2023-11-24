Нацбанк презентовал памятную монету «Год Дракона» – что в ней необычного, фото

Уже 24 ноября ее вводят в обращение.

Национальный банк презентовал памятную монету «Год Дракона» номиналом в 5 гривен. Уже 24 ноября ее вводят в обращение. Тираж будет составлять 80 тысяч штук в сувенирной упаковке.

Однако монета несколько необычна – с посвящением Вооруженным Силам Украины. Монета будет содержать шеврон ВСУ, как символ отваги и силы наших защитников.

Как выглядит монета:

На реверсе в центре изображен стилизованный символ восточного календаря 2024 года – дракона. Справа на драконе – шеврон Вооруженных Сил Украины.

На аверсе по кругу изображены 12 символов восточного календаря, в центре круга – стилизованные часы со стрелкой, которая указывает на дракона.

Приобрести монету можно с 24 ноября в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. Кроме того, постепенно монета будет реализовываться и банками-дистрибьюторами по мере отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.