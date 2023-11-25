«Вскоре» – Кличко опубликовал загадочное видео с Подольско-Воскресенского моста

На видео видно, как мэр города уже едет по мосту.

Скриншот из видео

Мэр Киева Виталий Кличко, вероятно, анонсировал открытие нового моста – Подольско-Воскресенского. Он проехался по мосту и заявил «вскоре». Соответствующее видео мэр обнародовал на своих страницах.

На кадрах видно, как Виталий Кличко стоит на подножке внедорожника, который двигается мостом.

«Вскоре!» – сказал он.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко анонсировал открытие Подольско-Воскресенского моста.

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