В Одесской области патрульных задержали во время получения взятки от водителя авто, фото

В Одесской области задержали двух полицейских, требовавших взятку от водителя автомобиля. Об этом сообщает областная прокуратура.
Отмечается, что два инспектора патрульной полиции требовали от водителя взятку за не привлечение к ответственности за управление якобы в состоянии наркотического опьянения.
Полицейские были задержаны сразу после получения ими 22 тысяч гривен.
В настоящее время решаются вопросы сообщения патрульным о подозрении и избрании меры пресечения.
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