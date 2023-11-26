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В Киевской области пытались продать краснокнижного детеныша рыси: животное было в ужасном состоянии, фото

08:22, 26 ноября 2023
Рысь держали в ненадлежащих условиях, она была больна и обессилена.
В Киевской области пытались продать краснокнижного детеныша рыси: животное было в ужасном состоянии, фото
Фото: facebook.com/ursaua1
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В Киевской области не допустили продажу через Интернет краснокнижного детеныша рыси. Животное держали в ненадлежащих условиях, поэтому оно было обессилено. Об этом рассказывает зоозащитная организация URSA в Facebook.

Зоозащитники узнали об объявлении и написали продавцу. Однако, кроме них, за дело взялись сотрудники полиции.

В ходе фиктивных продаж правоохранители изъяли рысь и направили на передержку для спасенных диких животных.

"После ненадлежащего содержания детенышу потребовалось длительного лечения. У нее диагностировали анорексию, токсокароз, интоксикацию паразитами с рвотой и диареей. Ветеринары давали ей 30% шансов на выздоровление и не были уверены, что малышка встанет на лапки", - говорится в сообщении.

Рысь назвали Урса. Она, к счастью, восстановилась и поправилась. Ее перевели из изолятора в большой теплый вольер, где она продолжает свою реабилитацию.

После извлечения животного следствием были установлены следующие обстоятельства:

  • животное относится к виду краснокнижной евразийской рыси;
  • пороки здоровья и недостаточное для возраста развитие вызваны условиями содержания, не соответствующими биологическим особенностям;
  • рысь незаконно изъяли из дикой природы, ввезли и удерживали.

Фото: facebook.com/ursaua1

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