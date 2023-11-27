Требовала $30 000 взятки якобы для правоохранителей: задержали адвоката из Житомирщины, фото

30 тыс. долларов США женщина требовала за изменение квалификации и смягчение наказания.

Правоохранительные органы задержали адвоката с Житомирской области, которая обещала фигуранту уголовного производства за деньги «решить вопрос» с правоохранителями.

Как сообщила пресс-служба ГБР, женщине уже сообщили о подозрении.

Правоохранители установили, что один из потенциальных клиентов адвоката подозревается в уголовном производстве по факту несанкционированной выкачки нефти из трубопроводов (ч. 2 ст. 292 УК Украины).

«За 30 тыс. долларов США женщина обещала ему «решить вопрос» со стражами порядка. Она ссылалась на собственную осведомленность о материалах расследования, связях в правоохранительных органах и гарантировала, что договорится об уменьшении наказания во избежание тюрьмы.

Клиент получил неделю на поиски денег, но решил обратиться в правоохранительные органы. В ходе расследования выяснилось, что никаких прямых контактов с правоохранителями адвокатеса не имела, а просто хотела присвоить эти средства.

Впоследствии она бы начала вести дело подозреваемого и пыталась бы выполнить собственное обещание законным способом», - сказано в сообщении.

22 ноября правоохранители задержали женщину «на горячем» при получении всей суммы.

Адвокат подозревается в мошенничестве в больших размерах и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время суд избрал подозреваемую меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Ранее в Одесской области патрульных задержали во время получения взятки от водителя авто.

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