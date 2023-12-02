Прибежала во время атаки беспилотников: в Пункте несокрушимости в Киеве появилась пушистая помощница, фото

Испуганная кошка бросилась в руки спасателей во время атаки врага на столицу.

Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве сообщило, что в одном из Пунктов несокрушимости в столице появилась пушистая помощница. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Кошка прибежала к палатке ночью 25 ноября, когда российские оккупанты совершили массированную атаку беспилотников на столицу.

«Испуганная сразу бросилась в руки спасателей и не слезала, пока за окном не стало тихо. С тех пор кошка осталась. Каждый день она на боевом дежурстве с нашими спасателями. Ребята говорят, что теперь, кроме погреться, посетители пункта несокрушимости смогут и стресс снять, потому что кошка очень любит, когда ее гладят», - отмечают спасатели.

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