Проехал на желтый сигнал светофора – получил штраф: в Киеве наказали водителя, видео

Водитель автомобиля Renault проехал перекресток на желтый сигнал светофора, который запрещает движение.

В Киеве правоохранители привлекли к ответственности нарушителей ПДД.

Как сообщила пресс-служба столичной патрульной полиции, на проспекте Академика Палладина водитель автомобиля Renault проехал перекресток на желтый сигнал светофора, который запрещает движение. А на проспекте Правды водитель транспортного средства Suzuki совершил проезд на запретный красный сигнал светофора.

«В обоих случаях патрульные остановили автомобили и вынесли на нарушителей постановления по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП», - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что согласно п. 8.7.3 сигналы светофора имеют следующие значения:

- зеленый разрешающий движение;

- желтый запрещает движение и предупреждает о последующей смене сигналов;

- красный сигнал, в том числе мигающий, или два красных мигающих сигнала запрещают движение.

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