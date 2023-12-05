Нацбанк выпустил новую памятную монету, которую посвятили волонтерам: как она выглядит, фото

Купить монету «Страна супергероев. Спасибо волонтерам!» можно будет с 6 декабря.

Национальный банк Украины представил новую памятную монету, посвященную празднованию международного дня волонтера – «Страна супергероев. Спасибо волонтерам». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В НБУ рассказали, что монета посвящена донатящим украинским волонтерам, организуют сборы средств, добывают и доставляют технику, снаряжение, продукты, лекарства, ищут и находят пути для решения насущных потребностей защитников и защитниц Украины.

Отмечается, что на аверсе изображено стилизованное изображение рук во время плетения маскировочной сетки, что символически раскрывает волонтерство как одну из многих форм помощи и всесторонней поддержки и воплощение силы и единства нации во времена сверхтяжелых испытаний.

В то же время, на реверсе изображена стилизованная карта Украины в виде маскировочной сетки как символа объединенной страны, которая «переплетена» и сплочена для достижения общей цели.

Дизайн монеты создал молодой художник, студент Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры Александр Резников. Скульптором выступил Владимир Атаманчук.

Монета номиналом 5 гривен изготовлена из нейзильбера. Тираж составляет до 50 тысяч штук.

Начиная со среды, 6 декабря, приобрести памятную монету можно в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.

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