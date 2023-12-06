В центре Одессы обвалился жилой дом, фото

В центре Одессы на улице Базарная произошел обвал жилого дома. Инцидент случился с третьим подъездом аварийного дома, который подвергся разрушению на высоте от первого до третьего этажа. Об этом сообщили в ГСЧС.
В результате обвала, команда пожарных начала аварийно-спасательные операции и провела обследование подвальных помещений на наличие людей.
К счастью, в результате обвала никто не пострадал и не погиб.
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