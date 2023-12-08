В тоннеле киевского метро образовались трещины, есть угроза обвала, видео

Возникла угроза безопасности перевозки пассажиров, поэтому уже сегодня закрыли движение поездов.

Фото: Виталий Кличко/Телеграм

Как мы писали, в Киеве внезапно закрыли часть синей ветки метрополитена. Между станциями метро «Демиевская» и «Лыбидская» произошла разгерметизация тоннеля и вода пошла на рельсы.

Мэр Киева Виталий Кличко прибыл с инспекцией на станцию метро «Демиевская». Специалисты будут учить, что стало причиной ситуации.

По словам мэра, возможна причина в нарушении условий строительства.

Директор столичного метрополитена Виктор Брагинский, который также находится на месте событий, отметил, что в тоннеле появились трещины. Это является угрозой безопасности перевозки пассажиров. Поэтому было решено уже сегодня остановить движение поездов по этому участку. Об этом он сообщил каналу «Киев24».

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