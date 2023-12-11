В Ровенской области у «черных» копателей изъяли более 100 кг янтаря, фото

Дельцы занимались незаконной добычей, скупкой камней, обработкой и продажей.

Фото: Ровенская областная прокуратура

В Ровенской области полиция разоблачила масштабную схему по добыче и продаже янтаря. Во время обысков у подозреваемых изъяли более 100 кг янтаря. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Как стало известно, в состав группировки входило восемь жителей области, среди которых и депутат одной из общин. Все они жители Сарненского и Ровенского районов. Они занимались незаконной добычей, скупкой камней, обработкой и продажей.

Отмечается, что незаконную добычу янтаря проводили на территории природно-заповедного фонда в Сарненском районе. Позже «солнечные» камни перевозили на территорию Ровенского района для дальнейшей реализации.

Правоохранители провели 17 обысков в жилых, нежилых помещениях и транспортных средствах лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

В результате было обнаружено и изъято более 100 кг камней янтаря-сырца разных фракций, средства его добычи, а также телефоны, черновые записи и другие доказательства незаконного промысла.

В настоящее время назначена геммологическая экспертиза, а также решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.

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