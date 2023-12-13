В Одессе обрушилась часть жилого дома: фото

Погибших и пострадавших нет.

Во вторник, 12 декабря, в центральной части Одессы обрушилась часть жилого дома. Об этом сообщает «Думская».

«На Серова обрушился кусок 3-х этажного жилого дома», – говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет.

Издание со ссылкой на спасателей сообщает, что предварительно здание находилось в аварийном состоянии.

Аварийность дома будет проверять специальная комиссия.

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