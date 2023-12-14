Проехал на красный сигнал светофора и сразу получил штраф: в Киеве наказали водителя, видео

Столичный водитель проехал на запретный красный сигнал светофора, когда рядом стояли правоохранители.

В Оболонском районе Киеве правоохранители оштрафовали водителя автомобиля Citroen, нарушившего правила дорожного движения, проехав на запретный красный сигнал светофора, передает столичная патрульная полиция.

В полиции заявили, что с водителем инспекторы провели профилактическую беседу по недопущению таких нарушений и вынесли на него постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП.

Водитель оштрафован на 510 гривен.

Ранее мы писали, что в Киеве правоохранители привлекли к ответственности нарушителей ПДД.

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