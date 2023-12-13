«Светомузыка» на Дарницком мосту: киевляне опубликовали видео инцидента

Фонари на Дарницком мосту в Киеве хаотично включались и выключались.

В среду, 13 декабря, в Киеве на Дарницком мосту, вероятно, произошел сбой в системе освещения – фонари то включались, то выключались на несколько секунд. Видео с места инцидента опубликовали местные жители в соцсетях.

Как видно на видео, фонари хаотично работали. Инцидент произошел вечером.

Пока неизвестно, что стало причиной такой работы освещения на мосту.

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