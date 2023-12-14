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В испанской недвижимости бывшего военкома Одессы Евгения Борисова провели обыски, фото

12:20, 14 декабря 2023
Компетентные органы Королевства Испания наложили арест на виллу и офисное помещение.
В испанской недвижимости бывшего военкома Одессы Евгения Борисова провели обыски, фото
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Сотрудники ГБР совместно с местной полицией провели обыски в испанской недвижимости бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Одессы Евгения Борисова.

Как отметили в Госбюро, против бывшего военкома возбуждено уголовное производство по нескольким статьям по фактам незаконного обогащения. ГБР задержало экс-чиновника в июле 2023 года, суд поместил его под стражу. В тот же месяц подозреваемого было уволено с военной службы.

В ГБР сообщили, что в ходе расследования, помимо прочего, установлено, что он приобрел два объекта недвижимости в городе Марбелья провинции Малага Королевства Испания:

  • в декабре 2022 года он организовал покупку на имя своей матери дома стоимостью более 4 млн евро, общей площадью 857 кв. м на земельном участке 1530 кв. м.
  • в феврале 2023 года он приобрел вместе со своей женой офисное помещение стоимостью более 500 тыс. евро общей площадью 223,9 кв. м.

В среду, 13 декабря, на основании отправленного ГБР запроса о международной правовой помощи, было проведено обыски в приобретенной родственниками военкомата вилле и офисном помещении.

В ходе обысков изъяты документы, удостоверяющие право владения и распоряжения вышеуказанным имуществом членами его семьи.

Компетентные органы Королевства Испания наложили арест на виллу и офисное помещение.

По материалам расследования ГБР суд наложил арест на имущество, деньги и банковские счета эксначальника Одесского областного ТЦК и СП и членов его семьи.

Среди ранее арестованного имущества:

  • земельные участки общей площадью более 2 га в Одесской области;
  • два дома в Одессе общей площадью более 420 кв. м;
  • домовладение в Одессе площадью 78,5 га;
  • две квартиры и 1/3 квартиры в Одессе;
  • автомобиль Toyota Land Cruiser 2023 выпуска;
  • автомобиль Mercedes-Benz G 63 AMG 2022 года выпуска;
  • автомобиль Mercedes-Benz EQV 2022 года выпуска;
  • автомобиль Mercedes-Benz GLE 400 2021 года;
  • автомобиль Porsche Macan GTS 2016 года выпуска;
  • автомобиль Audi A6 1999 года выпуска и другое.

Продолжаются другие следственные действия, направленные на сбор доказательств в уголовном производстве.

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