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  1. В Украине

В Хмельницкой области подпольно шили «брендовую» одежду: изъято продукции на 3,7 млн грн, фото

18:37, 14 декабря 2023
На продукцию нашивали эмблемы и этикетки известных брендов и продавали через посредников, а также популярных мессенджеров.
В Хмельницкой области подпольно шили «брендовую» одежду: изъято продукции на 3,7 млн грн, фото
Фото: Офис Генпрокурора
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В Хмельницкой области правоохранители прекратили незаконную деятельность лиц, которые занимались изготовлением и сбытом одежды с незаконным использованием знаков для товаров фирменного наименования. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Без лицензий они обустроили в производственных помещениях областного центра цех по изготовлению фальсифицированной спортивной брендовой одежды.

На продукцию нашивали эмблемы и этикетки известных брендов и реализовывали подделки через посредников, а также в мессенджерах Viber и Telegram. Цена на товар была ниже, чем на дорогостоящий оригинал.

При проведении санкционированных обысков по местам изготовления, хранения и сбыта фальсификата изъято более 2200 единиц готовой продукции, оборудования, фурнитуры, компьютерной техники, черновых записей и т.д.

Общая стоимость изъятого составляет более 3,7 млн грн.

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