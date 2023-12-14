В Хмельницкой области подпольно шили «брендовую» одежду: изъято продукции на 3,7 млн грн, фото

На продукцию нашивали эмблемы и этикетки известных брендов и продавали через посредников, а также популярных мессенджеров.

Фото: Офис Генпрокурора

В Хмельницкой области правоохранители прекратили незаконную деятельность лиц, которые занимались изготовлением и сбытом одежды с незаконным использованием знаков для товаров фирменного наименования. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Без лицензий они обустроили в производственных помещениях областного центра цех по изготовлению фальсифицированной спортивной брендовой одежды.

На продукцию нашивали эмблемы и этикетки известных брендов и реализовывали подделки через посредников, а также в мессенджерах Viber и Telegram. Цена на товар была ниже, чем на дорогостоящий оригинал.

При проведении санкционированных обысков по местам изготовления, хранения и сбыта фальсификата изъято более 2200 единиц готовой продукции, оборудования, фурнитуры, компьютерной техники, черновых записей и т.д.

Общая стоимость изъятого составляет более 3,7 млн грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.