На Волыни парень слепил 6-метрового снеговика, однако не ради рекорда: фото и видео снежного великана

Волынянин 6 дней лепил из снежных кирпичей снеговика, однако заявку на установление рекорда не планирует подавать.

Источник фото: соцсети

В селе Быхов Камень-Каширского района на Волыни 19-летний Андрей Мороз поразил общественность, слепив снеговика невероятных размеров - высотой более шести метров и шириной 13,5 метров, - сообщает "Суспільне".

Парень рассказал, что работал над ним в течение шести дней, и указал, что, несмотря на то, что верхняя часть снеговика частично повредилась, два нижних слоя еще прочно стоят.

"Для того, чтобы слепить такого большого снеговика, то нижний слой укрепил опалубкой, чтобы конструкция держалась и не разваливалась. Делал снежные блоки и складывал их в кучу, как кирпичики", - пояснил волынянин.

Снеговика Андрей построил во дворе возле своего дома, нередко возив снег с дороги на прицепе мотоблока, когда у него не хватало его на огороде. Он добавил, что ему помогал его младший брат, но большинство работы он выполнил самостоятельно.

"Приходилось работать и ночью, чтобы подстроиться под погоду. Сначала лепил маленькие части, ждал, когда они подмерзнут, а тогда продолжал создавать снежную скульптуру, чтобы не развалилось", - добавил Андрей.

Парень, который имеет профессиональное высшее образование столяра, признался, что не имел никакого строительного опыта, но любопытство и желание удивить побудили его сделать это.

"Я смотрел на рекорды Украины о самом высоком снеговике, то мой за него больше. Я сначала померил, то у меня получилось 6 метров высоты, а рекорд - 6,3 метра. Потом еще раз перемерил и получилось 6,15 метра", - делится своими наблюдениями волынянин.

Несмотря на свои достижения, Андрей не планирует подавать заявку на установление рекорда. Он признает, что желание получить внимание в соцсетях и удивить людей инспирировало его на этот креативный и увлекательный проект.

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