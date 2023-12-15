В Одессе военные в бронежилетах и балаклавах пришли в местный ТРЦ, видео

Возможно, это были работники ТЦК, которые искали уклонистов.

В Одессе военные пришли при полной экипировке в торговый центр Fontan Sky. Соответствующее видео публикуют местные Телеграм-каналы.

Мнения по этому поводу у людей разделились. Некоторые думают, что это работники ТЦК в поисках уклонистов, другие считают, что это было обычное задержание. Но продолжения видео нет, также пока официально комментариев никто не давал.

Также одесские Телеграм-каналы публикуют видео с, предположительно, работниками ТЦК, которые продолжают рейды по спортзалам города.

Напомним, что на днях появилось видео из спортзалов Киева, куда также пришли работники ТЦК.

Также сотрудники ТЦК провели рейды в тренажерных залах Мукачево и Хуста на Закарпатье, вручая мужчинам повестки.

Позже в Закарпатском ОТЦК отреагировали на ситуацию, заявив, что повестки вручают законным способом, а мужчины призывного возраста, которые занимаются в спортивных залах или развлекаются в комплексах отдыха, не являются привилегированными.

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