Одесский художественный музей возобновил работу после ракетного удара, фото

В начале ноября музей пострадал от российского обстрела.

Фото: facebook.com/onfam.ua

Одесский национальный художественный музей возобновил работу с момента попадания российской ракеты во двор заведения 5 ноября. Об этом сообщает Укринформ.

"На сегодняшний день 3 из 5 выставочных проектов, которые присутствовали во время попадания, возобновлены. Это выставки Маргит и Романа Сельских "Солнце Запада", Владимира Семкива "Радость" и Бориса Айзенберга "Цветы за отвалами", - рассказала глава музея Екатерина Кулай, и добавила, что эти выставки занимают первый этаж", – говорится в сообщении.

Также в музее будет работать лавочка с сувенирами. Через неделю в музее заработает новый проект, он будет представлен на втором этаже. В январе музейщики запланировали еще два открытия.

Напомним, что в результате российской ракетной атаки здание музея получило значительные повреждения, сумма ущерба достигает почти 10 млн гривен. В музее провели первоочередные работы по восстановлению: закрыли окна сэндвич-панелями, провели определенные действия по укреплению потолка и кровли.

Фото: facebook.com/onfam.ua

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