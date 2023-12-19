«Дия» впервые за три года обновит дизайн, фото

Ожидается, что министр цифровой трансформации Михаил Федоров представит обновление 19 декабря.

Впервые за три года существования приложение "Дия" изменит дизайн. Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что официально новый дизайн представит министр цифровой трансформации Михаил Федоров на мероприятии Diia Summit 19 декабря.

На скриншотах, опубликованных изданием, можно увидеть другое отображение документов, увеличенный размер фото и новый раздел – лента.

Ожидается, что обновление для пользователей станет доступно сразу после мероприятия.

Фото: Forbes

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