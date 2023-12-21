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  1. В Украине

Каждый день из Украины выезжает по 6 тысяч мужчин призывного возраста, — ГПСУ

12:09, 21 декабря 2023
Из них около 45% - водители грузовиков, 15% - это сопровождающие людей с инвалидностью, значительный процент - мужчины, непригодные для военной службы, и многодетные.
Каждый день из Украины выезжает по 6 тысяч мужчин призывного возраста, — ГПСУ
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Около 6 тысяч ежесуточно выезжают из Украины по всему участку западной границы. Больше всего выезжают водители грузовых перевозок. Об этом сообщил начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления Госпогранслужбы, полковник Игорь Матвийчук на пресс-конференции.

По его словам, около 45% выезжающих мужчин — это водители грузовиков. Следующая категория – это сопровождающие людей с инвалидностью, которые составляют 15%.

Полковник отметил, что один человек с инвалидностью может несколько раз пересекать границу с разными наблюдателями призывного возраста.

«Эта система сейчас совершенствуется, чтобы за одним лицом с инвалидностью было закреплено только одно лицо для сопровождения — туда и обратно», — объяснил Матвийчук.

Также значительный процент выезжающих — это мужчины, непригодные для военной службы, и многодетные.

«Использование системы «Шлях» — это не столь активный механизм для пересечения границы [чтобы уклониться от мобилизации]. Популярность такой схемы падает», — отметил Матвийчук.

В то же время, как рассказал полковник, растет популярность фиктивных браков, когда мужчины женятся на женщинах с инвалидностью или многодетными мамами. Также был случай, когда мужчина призывного возраста сменил пол.

«[Муж] утверждал и затем официально получил в органах ЗАГС [документ], что он сменил пол на женский. Был Антон – стал Тоня. [Биологический] пол он не менял, только документы», — рассказал он.

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