В Киевском зоологическом парке поселились сервалы, которых спасли из-под обстрелов, фото

Группа из 4-х сервалов оказалась в самом центре войны на Донетчине.

Источник фото: zoo.kyiv.ua

В Киевском зоологическом парке живут сервалы, которых активисты вывезли из-под обстрелов.

Так, группа из 4-х сервалов оказалась в самом центре войны на Донетчине.

Сервалы были в ужасном состоянии: больные, изможденные и переживали сильный стресс. Их опекали ветеринары и зоологи.

Только через 2 месяца первая пара сервалов перешла к следующему этапу реабилитации и социализации уже в собственном вольере.

Для комфорта Осириса и Сехмет создали надлежащие условия: африканское дерево с лазалками и когтеточками, 2 гамачки и уютный лофт для отдыха, фонтанчик, 3 вида грунтов и каменную скалу для прогулок и прыжков. А также кучу разнообразных игрушек и подушек.

Источник фото: zoo.kyiv.ua

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