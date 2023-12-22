В Киеве будут курсировать новые трамваи: фото

Новые трамваи будут курсировать от станция метро «Лесная» до станции «Позняки».

Источник фото: kyivcity.gov.uа

В Киеве на маршрут на левом берегу столицы вышли новые трамваи отечественного производства. Об этом сообщили в КГГА.

Трамваи будут курсировать на маршруте № 8 «Станция метро «Лесная» - станция метро «Позняки».

Раньше там ходили 12 трамваев, подавляющее число которых были одиночные вагоны устаревших моделей. При интервале движения 10 минут они максимально перевозили на маршруте около 700 пассажиров в час.

Теперь, отметили в КГГА, на маршруте будет работать 7 трехсекционных низкопольных трамваев с интервалом движения 15 мин. Пассажироемкость нового трамвая почти в 2,5 раза больше одиночного, поэтому будет перевозить маршрут более 1000 пассажиров в час.

Источник фото: kyivcity.gov.uа

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