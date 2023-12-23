В Мариинском парке Киева снесли памятник участникам антиукраинского «январского восстания»: фото

Коммунальщики демонтировали памятник «участникам январского вооруженного восстания 1918 года», который находился в Мариинском парке.

Источник фото: КГГА

В Мариинском парке Киева провели демонтаж памятника, который отмечал так называемые «участники январского вооруженного восстания 1918 года». Работу по сносу сооружения выполнили работники КП «Киевблагоустройство», что стало следующим этапом в удалении символов большевистской эпохи. Об этом сообщили в КГГА.

Согласно информации от городской администрации, памятник был установлен с целью чествования участников «январского вооруженного восстания 1918 года», которое направлялось на борьбу против Украинской Центральной Рады и Украинской Народной Республики. Заместитель председателя КГГА Анна Старостенко подчеркнула, что сооружение должно было десятилетиями возвеличивать советских и имперских палачей, засевая в обществе негативные представления. Она также добавила, что снятие этого памятника определяет новый этап в освобождении от идеологического влияния, что не соответствует современной действительности и ценностям.

Представители КП «Киевблагоустройство» добавили, что вес сооружения составлял примерно 2,5 тонны, а его демонтаж состоялся в рамках городской программы реставрации и удаления сооружений, символизирующих периоды прошлого, несовместимые с демократическими ценностями современного украинского общества.

Источник фото: КГГА

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