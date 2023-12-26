В Харькове мужчина пытался продать уникальные изделия Скифских времен, фото

Мужчина оценил уникальные изделия в 350 000 гривен.

В Харькове осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту незаконного присвоения лицом имущества, имеющего особую историческую, научную и культурную ценность.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, 48-летний харьковчанин выставил на интернет-аукционе объявление о продаже металлических изделий скифского происхождения: Набор бронзолитейщика (2 тыс. до н.э.) и котел (скифы). Общая вес более 21 кг».

Цена, объявленная дельцом, составила 350 тысяч гривен.

«В соответствии с заявлением генерального директора Национального музея истории Украины, указанные металлические изделия имеют историческую и культурную ценность, и они присвоены незаконно.

Судя по размещенным фотоизображениям, речь идет о редчайшей археологической находке, принадлежавшей древнему мастеру-ливару. На фотографиях видно более 60 обломков бронзовых орудий и котелков. Среди них есть предметы, несколько похожие на серпы культуры Гава-Голиграды», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавляют, что находки подобных комплексов до сих пор вообще неизвестны, особенно если речь идет о Харьковской области. Обломки бронзовых серпов относятся к более раннему периоду, а их аналоги известны только на западе Украины.

«Уникальность этого клада заключается в том, что он одновременно дает новую информацию о древних технологических приемах, торговых связях и экономическом уровне общества», - говорится в заявлении.

Правоохранители провели санкционированные обыски по местам проживания харьковчанина. Историческая находка изъята, в дальнейшем на нее будет наложен арест.

Решается вопрос по поводу сообщения харьковчанину о подозрении.

Ранее мы писали, что «Скифское золото» вернулось в Украину из Нидерландов.

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