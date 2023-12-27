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Принимать на госслужбу будут только после прохождения военной подготовки или военной службы, а бронировать – не всех чиновников

Правительство предлагает изменить условия принятия госслужащих на работу и бронировать только высокопоставленных чиновников в законопроекте об усилении мобилизации.

Законопроект о мобилизации выделяет прокуроров, которых смогут уволить в связи с мобилизацией, - прокурор САП

Законопроектом Кабмина решили выделить прокуроров, мобилизованных в ряды ВСУ – они будут единственными из мобилизованных, кому выпадет честь быть уволены в связи с мобилизацией, - прокурор САП Игорь Семак.

Ненадлежащая мотивированность предписания, адресованного субъекту хозяйствования, является основанием для признания его противоправным, – Верховный Суд

Мотивированность как одно из главных требований к предписанию властного субъекта, адресованному субъекту хозяйствования, – позиция Верховного Суда.

Мужчины за границей без военного билета не смогут оформить документы, а руководитель ТЦК сможет запрещать уклонистам пользоваться деньгами

Кабмин в законопроекте наделяет руководителей ТЦК правом вносить мужчин в списки лиц, которым запрещено распоряжаться деньгами, управлять автомобилем или проводить операции с имуществом.

На каких основаниях смогут увольняться военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и проходящие кадровую службу, — законопроект о мобилизации

Что законопроект Кабмина вкладывает в понятие семейных обстоятельств или других уважительных причин, позволяющих уволиться со службы военнослужащему во время военного положения.

  1. В Украине

Как выглядит вокзал Херсона после российского обстрела: видео

12:30, 27 декабря 2023
россия несколько часов кошмарила обстрелами Херсон, под очередным террором оказался и вокзал.
Как выглядит вокзал Херсона после российского обстрела: видео
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Глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин сообщил об обстреле железнодорожного вокзала в Херсоне, который стал очередным актом насилия со стороны российских оккупантов и опубликовал видео, показывающее последствия масштабного обстрела.

"Боль и злость. Такие эмоции возникают, когда смотришь, как оккупанты издеваются над Херсоном. Очередной неслыханный террор. Удары по эвакуационному поезду. Многочасовой кошмар жилых кварталов", - отметил Прокудин.

Эти нападения стали частью враждебной активности на территории Херсона, которые привели к серьезной угрозе мирному населению. Сейчас властные структуры собирают информацию об этом событии и последствиях обстрела железнодорожного вокзала.

Напомним, что обстрелянный поезд из Херсона прибыл в Киев.

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