Как выглядит вокзал Херсона после российского обстрела: видео

россия несколько часов кошмарила обстрелами Херсон, под очередным террором оказался и вокзал.

Глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин сообщил об обстреле железнодорожного вокзала в Херсоне, который стал очередным актом насилия со стороны российских оккупантов и опубликовал видео, показывающее последствия масштабного обстрела.

"Боль и злость. Такие эмоции возникают, когда смотришь, как оккупанты издеваются над Херсоном. Очередной неслыханный террор. Удары по эвакуационному поезду. Многочасовой кошмар жилых кварталов", - отметил Прокудин.

Эти нападения стали частью враждебной активности на территории Херсона, которые привели к серьезной угрозе мирному населению. Сейчас властные структуры собирают информацию об этом событии и последствиях обстрела железнодорожного вокзала.

Напомним, что обстрелянный поезд из Херсона прибыл в Киев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.