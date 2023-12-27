Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин-военных, фото

Бронежилет будет весить от 10,5 килограмма и отличаться изогнутой бронеплитой, зауженными плечами и расширенным низом.

Фото: Минобороны

Министерство обороны сертифицировало первый бронежилет для военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Его разработала отечественная компания "Украинская броня".

Бронежилет будет весить от 10,5 килограмма и отличаться изогнутой бронеплитой, зауженными плечами и расширенным низом.

Он был утвержден после двух этапов испытаний. После первого этапа защитное снаряжение было доработано с учетом строения женского тела.

«Поскольку у женщин плечи уже, а таз, наоборот, шире, чем у мужчин, военнослужащим было неудобно работать с оружием в "мужском" варианте бронежилета», — заявил главный специалист Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Александр Шарко.

По другим параметрам бронежилет для военнослужащих не будет отличаться от утвержденного ранее общевойскового бронежилета, отметили в ведомстве.

После сертификации жилет стал доступен для централизованной закупки. Минобороны ожидает от Генштаба потребности в приобретении этих изделий. После этого ведомство сформирует объемы и перечни закупки.