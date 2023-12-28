В Черном море гражданское судно взорвалось на российской мине: есть раненые, фото

В результате подрыва судно потеряло ход и управление, на верхней палубе возник пожар.

Фото: Силы обороны Юга

Гражданское судно под флагом Панамы подорвалось на российской мине в Черном море. Этот балкер направлялся под погрузку зерном в один из дунайских портов. В результате двое моряков получили ранения. Об этом сообщили Силы обороны Юга.

В результате подрыва судно потеряло ход и управление, на верхней палубе возник пожар. Чтобы избежать затопления, капитан зафиксировал судно на мели.

«Катера Морской охраны и поисково-спасательной службы немедленно оказали помощь экипажу, доставили медиков на борт. При осмотре судна и опросе капитана были обнаружены два моряка, получившие ранения. Одному оказана помощь на месте, второго раненого для дообследования в сопровождении медиков доставили в ближайшую больницу. Его состояние удовлетворительное», – говорится в сообщении.

В судно направлены буксиры для снятия с мели и доставки в порт.

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