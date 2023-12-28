Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Налоговая получит доступ к банковской информации, в том числе по движению средств на счетах, - Кабмин принял Национальную стратегию доходов

Правительство приняло Национальную стратегию доходов: налоговая служба будет противодействовать схемам по уклонению от налогообложения посредством банковской информации, а также интеграции с системами ЕС.

Самовольное оставление части: ответственность военных и судебная практика, - новый выпуск Адвокат на Право ТВ

Приглашаем присоединиться к прямой трансляции программы Адвокат на Право ТВ по теме «Самовольное оставление части военным. Ответственность. Судебная практика».

Судей ВССУ, ВХСУ и ВАСУ призывают подавать заявления о переводе в апелляционные суды

В случае неподачи заявления Высший совет правосудия самостоятельно определит апелляционные суды для судей судов, находящихся в состоянии ликвидации.

Контроль правильности определения таможенной стоимости авто будет осуществляться по Базе данных, которую будет формировать Минцифра

Вопрос определения таможенной стоимости легкового автомобиля, от которой рассчитываются таможенные пошлины, будет цифровизирован.

Большинство госслужащих убеждены, что законы в Украине не работают должным образом – НАДС

Около 70% госслужащих считают, что в Украине законы работают «только на избранную часть населения».

  1. В Украине

В Черном море гражданское судно взорвалось на российской мине: есть раненые, фото

10:56, 28 декабря 2023
В результате подрыва судно потеряло ход и управление, на верхней палубе возник пожар.
В Черном море гражданское судно взорвалось на российской мине: есть раненые, фото
Фото: Силы обороны Юга
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Гражданское судно под флагом Панамы подорвалось на российской мине в Черном море. Этот балкер направлялся под погрузку зерном в один из дунайских портов. В результате двое моряков получили ранения. Об этом сообщили Силы обороны Юга.

В результате подрыва судно потеряло ход и управление, на верхней палубе возник пожар. Чтобы избежать затопления, капитан зафиксировал судно на мели.

«Катера Морской охраны и поисково-спасательной службы немедленно оказали помощь экипажу, доставили медиков на борт. При осмотре судна и опросе капитана были обнаружены два моряка, получившие ранения. Одному оказана помощь на месте, второго раненого для дообследования в сопровождении медиков доставили в ближайшую больницу. Его состояние удовлетворительное», – говорится в сообщении.

В судно направлены буксиры для снятия с мели и доставки в порт.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация: какие права следует знать военнообязанным
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Жежера
    Олена Жежера
    голова Оболонського районного суду міста Києва
  • Олег Карплюк
    Олег Карплюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області