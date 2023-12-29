Директор филиала ГП «Леса Украины» систематически требовал взятки от подчиненных, фото

Руководителя филиала задержали при получении части взятки – 4 тыс. долларов США.

Правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении директору одного из филиалов Центрального лесного офиса ГП «Леса Украины» в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, чиновник систематически требовал взятки от подчиненных работников лесного хозяйства. Средства необходимо было предоставить якобы за «решение вопросов» с контролирующими и правоохранительными органами в случае выявления нарушений в их деятельности.

«При применении мер административного влияния, а именно наложения взысканий в виде выговоров, руководитель филиала приказывал подчиненным искусственно уменьшать объем добываемой лесопродукции. В дальнейшем ее реализовывать за наличные деньги как неучтенные», - сказано в сообщении.

Правоохранители задокументировали несколько эпизодов получения подозреваемым неправомерной выгоды.

Руководителя филиала задержали в порядке ст. 208 УПК Украины непосредственно при получении части взятки – 4 тыс. долларов США.

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