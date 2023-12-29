Во Львове российская ракета сломала дерево, посаженное в память о погибшем защитнике: фото

Обломки вражеской ракеты сломали дерево памяти погибшего защитника Руслана Степулы.

В пятницу, 29 декабря, во время массированного российского обстрела во Львове фрагмент вражеской ракеты сломал дерево, которое посадили в память о погибшем защитнике. Оно напоминало о солдате Руслане Степуле, которого оккупанты убили в начале АТО. Об этом сообщила пресс-секретарь Западного территориального управления Нацгвардии Украины Алина Новикова.

Воин погиб 5 сентября 2014 года в районе села Цветные Пески Луганской области. Сейчас это временно оккупированная территория.

Новикова отметила: дерево росло и напоминало львовянам о подвигах и жертвах, которые приносят наши защитники ради свободы и независимости.

«Сегодняшний удар по Львову – это не только удар по гражданской и критической инфраструктуре города. Это удар по нашей стойкости и нашей памяти», – подчеркнула пресс-секретарь.

Степула Руслан Иванович погиб при выполнении боевого задания – в бою с российским диверсионным подразделением. Его похоронили 11 сентября 2014 в родном селе Котельники Бучачского района Тернопольской области.

Служил 31-летний воин во львовской 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.

Указом Президента Украины №282/2015 от 23 мая 2015 года, "за личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге", награжден орденом "За мужество" ІІІ степени (посмертно).

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