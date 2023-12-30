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На дне карьера на Днепропетровщине установили новогоднюю елку с гирляндами: фото и видео

21:33, 30 декабря 2023
Елку на 30-метровой глубине украсили светящейся под водой гирляндой.
На дне карьера на Днепропетровщине установили новогоднюю елку с гирляндами: фото и видео
Фото: facebook.com/andrey.vorobyov.5
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В Днепропетровской области на дне Новониколаевского гранитного карьера дайверы установили новогоднюю елку. Об этом сообщил руководитель школы дайвинга в Днепре и организатор события Андрей Воробьев.

«Большая благодарность всем, кто смог приехать и поддержать нашу многолетнюю традицию по установке подводной новогодней елки. Спасибо за попытку создания в это нелегкое время зимнего теплого настроения», - рассказал он.

По его словам, традиция по установке елки в воде существует уже около 20 лет. В погружении приняли участие 12 дайверов.

«Чаще всего мы устанавливаем праздничное дерево в нашем Новониколаевском карьере, приглашаем приобщиться к действу ребят-дайверов из Полтавы, Запорожья, в этом году они также были», – рассказал комментарии «УП».

Максимальная глубина Новониколаевского гранитного карьера – 47 метров, однако участники решили установить елку на 30-метровой глубине. Весь процесс по погружению и установке елки занял час.

«30 метров – это примерно высота 10-этажного дома. И это достаточно серьезная глубина. Не все дайверы могут погружаться да, любители точно нет. Это могут делать технические дайверы – это особая квалификация, когда дайверы могут позволить себе нырять с нагрузкой – в ледяную воду, глубокий водоем и использовать специальное снаряжение и костюмы», – рассказал Воробьев.

Он добавил, что елку украсили светящейся под водой гирляндой. Это специальная герметична гирлянда со специальными аккумуляторами. Ее в этом году сделали и привезли дайверы из Запорожья. Светилась она под водой три часа.

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