Мировые звезды поздравили украинцев с новогодними праздниками и спели «Щедрик»: видео

Амбассадоры поздравили украинцев с праздниками.

Мировые звезды Марк Гемилл, Тимоти Снайдер, Кэтрин Винник и другие, которые являются послами платформы UNITED24, поздравили Украину с праздниками исполнением песни «Щедрик».

«Щедрик», написанный украинским композитором Николаем Леонтовичем, — одна из популярнейших рождественских песен уже более 120 лет. В 1930-х американский композитор украинского происхождения Петр Вильговский издал английскую версию «Щедрика» - Carol of the Bells – которая стала международным гимном Рождества.

Также возле колокольни Киево-Печерской лавры впервые прозвучал «Щедрик».

А в НБУ презентовали набор памятных монет «Щедрик – колядка колоколов». Набор из трех серебряных памятных монет посвящен одному из национальных музыкальных символов Украины – всемирно известной колядке «Щедрик».

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