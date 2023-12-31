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  1. В Украине

Мировые звезды поздравили украинцев с новогодними праздниками и спели «Щедрик»: видео

16:49, 31 декабря 2023
Амбассадоры поздравили украинцев с праздниками.
Мировые звезды поздравили украинцев с новогодними праздниками и спели «Щедрик»: видео
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Мировые звезды Марк Гемилл, Тимоти Снайдер, Кэтрин Винник и другие, которые являются послами платформы UNITED24, поздравили Украину с праздниками исполнением песни «Щедрик».

«Щедрик», написанный украинским композитором Николаем Леонтовичем, — одна из популярнейших рождественских песен уже более 120 лет. В 1930-х американский композитор украинского происхождения Петр Вильговский издал английскую версию «Щедрика» - Carol of the Bells – которая стала международным гимном Рождества.

Также возле колокольни Киево-Печерской лавры впервые прозвучал «Щедрик».

А в НБУ презентовали набор памятных монет «Щедрик – колядка колоколов». Набор из трех серебряных памятных монет посвящен одному из национальных музыкальных символов Украины – всемирно известной колядке «Щедрик».

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