Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, видео

Традиционно в последние минуты старого года Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с новогодним поздравлением. Видеообращение появилось на Facebook-странице Главы государства.
«Украинцы сильнее холода и тьмы.
Украинцы сильнее интриг, лжи, ИПСО, боли, уныния, отчаяния и раздора.
Украинцы сильнее страха.
Украинцы сильнее террора.
Украинцы сильнее зла.
Украинцы сильнее этой войны.
Украинцы сильнее вместе!
С новым, 2024 годом, Украина!
Слава Украине!», - написал Глава государства.
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