Кира Рудик показала поврежденный собственный дом в результате российских обстрелов: фото

Взрывной волной накрыло дом народного депутата Киры Рудик в Киеве.

Источник фото: Facebook / Кира Рудик

Глава партии "Голос" и народный депутат Верховной Рады IX созыва Кира Рудик показала последствия взрывной волны в собственном доме.

"Сегодня состоялся мой личный фильм ужасов. Взрывной волной накрыло мой дом. Осколки - повсюду. Окон больше нет. Поврежден фасад. Домашний уют сменил запах дыма и ада, который несет россия", - сказала нардеп.

Ранее мы писали о ракетной атаке на Киев: повреждены дома, много пострадавших.

Напомним, что в Соломенском районе Киева в результате атаки поврежден дом. Число пострадавших растет.

В КГВА уточнили данные по атаке.

Мы публиковали фото, как киевляне спасались от ракет в метро.

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