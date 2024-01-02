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Порядок финансового мониторинга РЕРов обновлен, – Нацбанк

2 января вступил в силу обновленный порядок финансового мониторинга в отношении политически значимых лиц – РЕР.

Создание нового Админсуда для споров с НАБУ, НАПК и Нацбанком, – конечные сроки документов с МВФ разошлись с Планом Кабмина для получения средств от ЕС

По неизвестным причинам в Плане Ukraine Facility для получения от ЕС 50 млрд евро сроки создания нового Админсуда на целый год расходятся со сроками, указанными в документах, согласованных для Украины МВФ.

Не сможем обеспечивать многомиллиардные поступления в бюджет, – в АРМА резко высказались против сокращения своих работников

В АРМА выступили категорически против решения Кабмина о сокращении своей численности, отметив, что на заседании правительственного комитета под председательством Михаила Федорова, Агентство предупреждало об отрицательных последствиях для государства.

Предусматривает ли Национальная стратегия доходов налогообложения поступлений на карточные счета физлиц ставкой 18%, - дискуссия продолжается

«Все доходы гражданина в любой форме, кроме освобожденных от налогообложения, облагаются НДФЛ с момента введения подоходного налога с граждан в начале 90-х. То, что это обстоятельство стало новостью для блогера, не должно шокировать нас», - Даниил Гетманцев.

В политикуме обсуждают идею бронирования военнообязанных, уплачивающих от 6000 грн налогов ежемесячно, - СМИ

Пока речь идет о бронировании при условии уплаты налогов 6000 грн. в месяц, что соответствует около 33 400 грн. оклада, но это только проект, - СМИ.

  1. В Украине

Спасатели показали, как боролись в Киеве с последствиями вражеской атаки: видео

14:49, 2 января 2024
Из-за ракетной атаки на Киев повреждены дома, много пострадавших.
Спасатели показали, как боролись в Киеве с последствиями вражеской атаки: видео
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В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям показали, как ликвидировали последствия вражеских ударов в Киеве.

По информации КГВА о последствиях ракетной атаки, по состоянию на 13:50 погибли 2 человека, 48 человек пострадали.

Ранее в МВД показали последствия ракетной атаки на Киев, а также уточнили данные по повреждениям.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал пять шагов, которых ждет от партнеров после мощного обстрела Украины.

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