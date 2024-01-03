«Французские круасаны» с дымком: разоблачили дерзкую контрабандистку, фото

Контрабандные табачные изделия были обнаружены на границе с Румынией.

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что разоблачили гражданку, спрятавшую 180 пачек сигарет в упаковки из-под круассанов. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Контрабандное курево обнаружили на границе с Румынией», - говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что табачные изделия стоимостью 15 000 грн были изъяты.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды: что изменится в Уголовном кодексе.

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