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Польские туристы покорили Говерлу, но заблудились: как их спасли, видео

23:22, 5 января 2024
Трое парней и девушка покорили Говерлу и отправились на спуск, однако по пути их застали сумерки, плотный туман и снег.
Польские туристы покорили Говерлу, но заблудились: как их спасли, видео
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В четверг, 4 января, четверо поляков во время прохождения туристического маршрута в карпатских горах потеряли ориентир и заблудились, попросив о помощи спасателей. Об этом сообщает ГСЧС.

Отмечается, что трое парней и девушка покорили Говерлу и отправились на спуск, однако по пути их застали сумерки, плотный туман и снег.

Поэтому иностранные путешественники вынуждены были остановиться и попросить о помощи горных спасателей, предоставив координаты их местонахождение.

Сегодня в половине четвертого утра поисковики нашли заблудших у горной долины Гропа, отогрели горячим чаем и на вездеходе "Богун" транспортировали к месту временного проживания в с. Лазещина Раховского района.

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